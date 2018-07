Havekotte tekent bij ADO Den Haag

Mike Havekotte in zijn periode bij Excelsior

Mike Havekotte heeft een nieuwe club gevonden. De oud-doelman van Excelsior heeft een contract getekend bij ADO Den Haag. Bij die club was hij al twee weken op proef.

Havekotte heeft een principeakkoord bereikt over een contract voor een jaar. De afgelopen drie seizoenen kwam de keeper uit voor Excelsior, maar een vaste waarde werd hij niet onder de lat in die periode. Deze zomer liep zijn contract in Kralingen af.

Voor de 22-jarige doelman is ADO Den Haag zijn derde club in het betaalde voetbal. Ook stond hij, nog voor Excelsior, enkele jaren onder contract bij FC Utrecht. Havekotte wordt bij ADO Den Haag derde doelman achter Robert Zwinkels en Indy Groothuizen.