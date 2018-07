Van Emden: 'Je hoeft echt geen vijf uur voor de tv te zitten tijdens de Tour'

Deze zaterdag (7 juli) gaat de Tour de France van start, zonder Schiedammer Jos van Emden. Hij reed al de Giro d'Italia en vindt die wedstrijd veel mooier dan de Ronde van Frankrijk. Hij gaat de prestaties van zijn collega's bij Team LottoNL-Jumbo met veel enthousiasme vanuit zijn huis in België volgen.

Maar Van Emden gaat zeker niet de hele dag voor de tv zitten. "Ik weet nog wel dat ik me er vorig jaar een beetje over opwond, omdat ze zeiden dat de Tour zo saai was. Hij was ook heel erg saai, maar je hoeft toch niet vijf uur lang voor die televisie te zitten. Ik ga dat in ieder geval zeker niet doen", aldus de Schiedammer.

Van Emden kijkt wel erg uit naar de eerste paar dagen, waarin kansen liggen voor sprinter en teamgenoot Dylan Groenewegen. Op de openingsdag ligt er na de vlakke etappe zelfs een kans op de eerste gele trui. "Het is echt een mannetje met bravoure. Helaas is het wel een Amsterdammer, maar ik denk dat hij in staat is om mooie dingen te laten zien", zegt de Schiedammer met een knipoog.

Grenspaaltjes

Nu Van Emden geen Tour rijdt komt er wel tijd vrij voor zijn andere grote hobby, de zoektocht naar grenspaaltjes. "Als je uit Schiedam komt is er geen grens, hooguit de gemeentegrens naar Rotterdam maar dat blijven nog steeds Nederlanders die gewoon dezelfde taal praten. Ik vind het gewoon bijzonder, vaak zet ik een route uit op de kaart om zo veel mogelijk grenspalen tegen te komen. Daarna kom ik heel gelukkig thuis."

Van Emden besluit met een korte voorspelling over een wellicht Oranje-gekleurde Tour. "Als het een hele mooie zomer wordt pakt Dylan de groene trui en Tom (Dumoulin, red.) de gele. Dan mag Steven (Kruijswijk, red.) ook nog de bolletjestrui pakken."