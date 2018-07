Bungelend kamperen aan de Euromast

Tijdens Camp The Night 2018 kunnen mensen op unieke plekken in Nederland kamperen. Een van die plekken is de Rotterdamse Euromast. Er worden niet alleen tenten opgezet op de toren, maar ook hangend aan de Euromast.

Het Camp the Night festival wordt georganiseerd door Campspace, een soort AirBnB in de wereld van kamperen. Iedereen met een mooie tuin kan die aanbieden als kampeerplek, kampeerders kunnen dat dan weer boeken. Vorig jaar werd het festival alleen in de hoofdstad georganiseerd, maar nu kun je door het hele land kamperen op bijzondere plekken. Onder andere in het Afrika museum in Nijmegen en dus ook op én aan de Euromast.

Gevaarlijk

Hugo van Donselaar van Campspace zegt dat de tenten die op de Euromast geplaatst worden stevige tenten zijn die ook gebruikt worden door bergbeklimmers. "Het is niet gevaarlijk. De kampeerders worden professioneel opgevangen door het abseilbedrijf en door Siebe van Hee. Siebe is één van de beroemdste bergbeklimmers ter wereld. Je krijgt de best mogelijke begeleiding die je maar kan wensen."

Zondagochtend worden de kampeerders door de abseilers van het bedrijf uit hun tent gehaald. Beneden staat dan een mooi ontbijtje voor ze klaar.