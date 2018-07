Met de kano van Rotterdam naar Barendrecht, het kan!

Varen tussen Rotterdam-Zuid en Barendrecht. Vanaf vrijdag kan dit. Bij de Heulweg onder de A15 is de Blauwe Verbinding officieel geopend, een recreatieve vaarroute die ook zorgt voor schoon water in het gebied.

De Blauwe Verbinding loopt via het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buijtenland naar de Zuidpolder. Het gaat om een route van 15 kilometer.

De Heulweg is de laatste belangrijke schakel. Hier liep eerst een autoweg onder de snelweg door. Op de plek van de weg ligt nu een watergang.

De waterverbinding is geschikt voor kano’s, kleine roei- en fluisterbootjes. Het is tegelijkertijd ook een waterberging en een ecologische verbinding tussen verschillende groene gebieden. In het gebied kan verder volop gewandeld en gefietst worden.