RTV Rijnmond en AD eisen opheldering over illegaal afluisteren door OM

Nadat bekend werd dat een fotojournalist van MediaTV illegaal is afgeluisterd door het Openbaar Ministerie in Rotterdam, willen RTV Rijnmond en het AD Rotterdams Dagblad dat het OM journalistieke vrijheid garandeert. Dat schrijven de nieuwsorganisaties in een brief aan het OM.

Donderdag gaf het OM in Rotterdam toe de telefoongegevens van fotograaf en cameraman Joey Bremer vorig jaar september zonder toestemming te hebben opgevraagd. Bremer levert beeldmateriaal aan onder andere RTV Rijnmond, NOS, RTL, SBS en het AD.

"Het is te schandalig voor woorden dat journalisten worden afgeluisterd. Dat schaadt de persvrijheid en ons recht tot bronbescherming", zegt RTV Rijnmond hoofdredacteur Ib Haarsma. "Wij willen van het OM horen dat dit eens en nooit weer was. We willen weten of onze medewerkers door deze actie in gevaar zijn gekomen."

RTV Rijnmond en het AD Rotterdams Dagblad willen ook weten of er andere medewerkers zijn afgeluisterd of gevolgd door het OM.

Hieronder de brief, opgesteld door RTV Rijnmond en het AD Rotterdams Dagblad:

We zijn zeer onaangenaam verrast door het nieuws dat uw organisatie de fotojournalist Joey Bremer van MediaTV, die ook voor onze organisaties werkt, afluisterde tijdens het uitoefenen van zijn vak.

Het illegaal aftappen door het O.M. Rotterdam van journalisten baart ons grote zorgen.

Het clandestien afluisteren en of volgen van een journalist door het O.M. is een grove schending van de journalistieke bronbescherming.

Niet alleen onze bronnen komen in gevaar, ook de veiligheid van onze medewerkers staat op het spel.

Daarnaast schaadt uw heimelijk handelen ook het imago van de Nederlandse pers: immers, is een journalist nog te vertrouwen wanneer die afgeluisterd kan worden door het Openbaar Ministerie?

Om met de woorden van Voorzitter Gerrit van der Burg van het College van procureurs-generaal te spreken: "Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen".



Om de journalistieke onafhankelijkheid van het AD en RTV Rijnmond te waarborgen willen we uiterlijk op 20 juli a.s. antwoord op de volgende drie vragen:



1. Zijn er in het afgelopen jaar naast de heer Bremer van MediaTV ook andere medewerkers van en/of het AD en/of RTV Rijnmond zelf afgeluisterd en/of gevolgd tijdens het uitoefenen van hun (journalistieke) werkzaamheden?

2. Is er door uw medewerkers op een andere manier dan het illegaal afluisteren, gepoogd informatie te verkrijgen via onze organisaties zonder dat u daarvoor wettelijke toestemming gaf?

3. Kunt u ons garanderen dat het illegaal afluisteren en of volgen van onze medewerkers niet meer voorkomt?



Het is voor ons van groot belang dat we antwoord krijgen op deze vragen.



In afwachting van uw spoedige reactie,

Ib Haarsma

Hoofdredacteur RTV Rijnmond

Paul van den Bosch

Hoofdredacteur AD Regio