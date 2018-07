Rijnmond Staat Stil bij Cees van der Wel

Na een lange journalistieke carrière is Cees van der Wel met pensioen gegaan. De afgelopen periode was hij bij RTV Rijnmond verantwoordelijk voor tal van documentaires en evenementen op TV.

Van Halte tot RO-TV en van de marathon tot de huldiging van Feyenoord. In al die decennia heeft Cees van der Wel het journalistieke landschap zien veranderen. Is er nog wel tijd en geld voor mooie documentaires? Wordt het niet te vluchtig allemaal?

Van der Wel is er niet vrolijk over. "Vroeger zei je: een journalist moet zo vroeg mogelijk te laat komen. Tegenwoordig moet je het nieuws melden, voor het gebeurd is."

Dronken

Geboren in Schiedam begon Cees van der Wel zijn carrière op het terras van café het Vierkantje, bij de Koemarkt. "Een collega was zo dronken dat hij onder politie-escorte naar huis werd gebracht."

De drijfveer was: vooraan staan. Van der Wel vloog de hele wereld over, om verslag te doen van de brandhaarden in de wereld. "In 1989 ging ik naar Roemenië, waar president Ceaucescu werd afgezet. Op stel en sprong. Ik had niet eens een schone onderbroek bij me."

Na jaren 'rondzwerven' keerde hij terug 'naar huis': Van der Wel ging wonen in Maassluis en werken bij TV Rijnmond. Daar werd hij eindredacteur van tal van documentaires. Teveel om op te noemen.

Hoogtepunt

Hoogtepunten?. Twee mensen bovenin de Erasmusbrug, zonder interviewer of presentator. "Die aflevering met Martin van Waardenberg en Fidan Ekiz....dat Martin zo uit zijn strot stinkt over Amsterdam. Ik vind hem zo'n geweldige gozer. Als hij goedemorgen zegt, lig ik al dubbel."

En zeker een hoogtepunt: RO-TV. Programma's met een 'gekantelde werkelijkheid.' Ogenschijnlijk ware verhalen, die nep bleken te zijn.

Cees van der Wel:"De aflevering De Wilgentuin ging over een groep Polen op een volkstuincomplex. Eerst zijn er protesten, tot ze mee gaan doen met bingo en karaoke en zo volledig integreren. De film is door het ministerie van justitie op een congres vertoond, als 'buitengemeen geslaagd integratieproject'. Ja, dat maakt de grap compleet voor mij. Geweldig."

Mediafonds

Om meteen toe te voegen: "Maar dat soort dingen kunnen helaas niet meer gemaakt worden. Deze serie is mogelijk gemaakt door het Mediafonds en dat heeft deze fijne regering de nek opgedraaid."Paul Verspeek praat in Rijnmond Staat Stil met Cees van der Wel. Over oude mannen en de dingen die voorbij gaan. Maar waar de humor nooit ver weg is.