Bertens verslaat Williams op Wimbledon

Kiki Bertens heeft voor een verrassing gezorgd door Venus Williams uit te schakelen op Wimbledon. In een prachtig partij, die meer dan tweeënhalf uur duurde, was Bertens met 6-2, 6-7 (5) en 8-6 te sterk voor de Amerikaanse.

De Nederlandse serveerde in de tweede set bij 5-4 al voor de wedstrijd, maar werd toen gebroken door de ervaren Williams. De tie-break ging uiteindelijk naar de zus van Serena. In de laatste set werkte Bertens een vroege break snel weg, waarna het lange tijd gelijk op ging. Op 7-6 was het raak op het derde matchpoint op de service van Williams.

Williams haalde vorig jaar nog de finale van het grastoernooi. Ze was in Londen vijf keer de sterkte, in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. Bertens, die getraind wordt door Rotterdammer Raemon Sluiter, haalde nog nooit de vierde ronde van Wimbledon.