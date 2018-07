Natuurvereniging Voorne-Putten kweekt begrip voor boerenwerk met Pieperpootwedstrijd

Vier groepen 7 van basisscholen op Voorne-Putten zijn drie maanden lang in de huid gekropen van aardappeltelers. Ze kregen in maart vijftien pootaardappelen, een kweekbak van één vierkante meter en worteldoek.

De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten ging vandaag de scholen langs om de oogst te wegen. De uitslag vertoonde flinke verschillen. In Zuidland werd 3 kilo uit de grond gehaald, in Geervliet maar liefst 10 kilo.

De leerlingen van basisschool de Markenburg hebben waarschijnlijk niet veel anders gedaan dan de leerlingen van PCB de Aanwas in Zuidland: water geven en een beetje mest.

"Als we zagen dat een stengel was afgebroken, dan plantten we die weer terug", zegt een van de leerlingen in Geervliet. Maar dat heeft waarschijnlijk niet veel aan de oogst toegevoegd.

Jongeren

Natuurlijk Voorne-Putten probeert het met 'pieperpootproject' jongeren te betrekken bij wat er op het land groeit. "Die hebben vaak het idee dat het zomaar uit de fabriek of uit de winkel komt", zegt Evelyn de Ruyter. "Het is leuk om te zien dat het buiten op het land groeit en dat je het zelf ook kan produceren."

Nadat de aardappelen zijn geplant krijgen de leerlingen via het project te horen wat de geschiedenis is van de aardappel. Er zijn ook linkjes naar filmpjes op internet over de aardappel en hoe je die het beste kan verbouwen.

Meester Bram vindt het belangrijk dat kinderen weten hoe dat gaat. "En dat ze weten dat daar moeite voor gedaan moet worden en dat dat een baan is ook."

Geld verdienen

De leerlingen van meester Bram zijn nog niet direct te porren voor een baan in de landbouw. "Als ik daar veel mee ga verdienen wel", zegt een jongen. "Want als je niet verdient, geen toekomst en dat is slecht voor mij."