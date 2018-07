Waterbus vaart langer door tijdens Big Rivers

Tijdens het muziekfestival Big Rivers in Dordrecht vaart de Waterbus één uur langer door. De waterverbinding tussen Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht vaart op vrijdag en zaterdag tot 23:00 uur. Op zondag gaan de afvaarten door tot 22:00 uur.

De extra afvaarten zijn bedoeld als proef. Er wordt gekeken of mensen van buiten Dordrecht eerder de fiets nemen. Wie met de waterbus vaart, kan gratis de fiets meenemen.

De organisatie van het festival is blij met de extra afvaarten. "Het langer doorvaren van de Waterbus is een extra service voor onze bezoekers uit de Drechtsteden", zegt festivaldirecteur Liselotte Gatzen. "Dit is een mooie aanleiding om extra lang te blijven genieten van alle muziek in de stad."

De gemeente Dordrecht betaalt de langere dienstregeling van de waterbus tijdens Big Rivers.