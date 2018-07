Deel dit artikel:











Stakingen op stapel bij AkzoNobel Het logo van AkzoNobel

Vakbonden FNV en CNV roepen op tot stakingen bij verfconcern AkzoNobel. Ze onderhandelen al langere tijd over een betere cao en bijstorting in het pensioenfonds. AkzoNobel is niet op deze eisen ingegaan, vrijdagavond verstreek het ultimatum dat de bonden hadden gesteld.

Wanneer het werk wordt neergelegd in de AkzoNobel-fabrieken wordt volgens CNV de komende dagen duidelijk. "AkzoNobel merkt het vanzelf wel, lijkt me", zei bestuurder Arthur Bot van de CNV. AkzoNobel heeft onder meer vestigingen in Rotterdam, de Botlek en Groot-Ammers. Eisen

Voor de nieuwe tweejarige cao eisen de bonden onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar en een eenmalige uitkering van 2500 euro. Ook willen de bonden een eenmalige storting van 400 miljoen in het pensioenfonds, nodig voor de pensioenindexatie. ​Vorige maand verwierpen medewerkers van AkzoNobel een eindbod van het bedrijf, dat onverwacht en zonder cao-overleg werd neergelegd.