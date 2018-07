Stadspark DÂK krijgt geen vergunning voor vijfjarig jubileum

Het vijfjarig jubileum van pop-up stadspark DÂK gaat deze zomer niet door. Een week voordat de opbouw op het dak van parkeergarage Westblaak zou beginnen, kreeg de organisatie te horen de gevraagde vergunning voor dit jaar niet te krijgen.

In januari vroeg de organisatie bij de gemeente Rotterdam een vergunning aan voor dezelfde locatie en hetzelfde aantal dagen als voorgaande jaren. Half april kwam vanuit de gemeente de uitnodiging voor een gesprek op 1 mei. De gemeente liet in dat gesprek weten dat er een DCMR-rapport was met klachten over geluidsoverlast bij omwonenden. De organisatie van DÂK had niet eerder van dat rapport gehoord.

"Dat kwam als donderslag bij heldere hemel", zegt een teleurgestelde Fense Berkhof, een van de vijf organisatoren. "Wat we ieder jaar doen is bewoners brieven sturen. Vijftig brieven is de vereiste, wij hebben er 300 gestuurd."

Geluidsoverlast

Er zijn in 2017 twintig klachten gekomen van in totaal zeven mensen. Volgens Fense precies uit een straatje waar geen brieven in de bus waren gedaan omdat die op waren. Vanwege de toename van het aantal klachten ten opzichte van 2016, toen waren het er zestien, heeft de DCMR een rapport opgesteld.

Eind mei vroeg de gemeente de DÂK-organisatie om een plan met maatregelen tegen geluidsoverlast. Ook zou het festival een week korter moeten: drie weken in plaats van vier.

DÂK heeft daarop voorgesteld te gaan werken met in-ear monitoring, volume beperking en een grote barbecue van tevoren voor vijfhonderd buurtbewoners.

Volgens de organisatie van het feest op het dak van de parkeergarage aan de Westblaak heeft de gemeente daarna ondanks herhaaldelijke pogingen tot contact meer dan een maand niets laten horen. "Waar bij ons vooral de pijn zit, is dat we probeerden in contact te komen, maar niet werden gehoord", zegt Fense.

Week korter

Donderdag werd duidelijk dat het verzoek voor de vergunning is afgewezen, omdat de organisatie niet is ingegaan op het voorstel om een week in te korten. Volgens de organisatie kan dit niet, omdat de kosten daardoor niet minder zouden worden, maar de inkomsten van entree en drankverkoop wel zouden dalen. Dat betekent een gat in de begroting van 15 duizend euro. De vijf organisatoren zouden dan elk 3 duizend euro uit eigen zak moeten betalen.

"We zijn gewoon een tijdelijk stadspark voor mensen die in de zomer niet naar het buitenland kunnen. Het hele idee is met een paar vrienden bedacht toen we bier zaten te drinken", legt Fense uit.

Twee euro entree

Eerdere jaren kwam de vergunning ook pas op het laatste moment binnen. Vorig jaar kwam ineens de eis dat het dak moest worden ondersteund door pilaren op de verdieping onder het dak. "Dat kostte 18 duizend euro. Toen hebben we twee euro entree ingevoerd. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn, dat is onze kernwaarde. Op een gegeven moment stop je met concessies doen", vertelt Fense.

Op de vraag of ze het in 2019 weer gaan proberen antwoordt Fense: "Dat is wel het idee, maar dat vergunningstraject is echt waar iedereen op stuk gaat."