Twee tankers in botsing op de Nieuwe Merwede

Op de Nieuwe Merwede zijn vrijdagavond twee schepen met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt de veiligheidsregio. Een schip was geladen met gasolie, het andere met xyleen.

Hulpdiensten zijn via water en land naar het ongeval toegesneld. De Veiligheidsregio laat weten dat er alleen materiële schade was, boven de waterlijn. Er is geen lading in het water terecht gekomen.

Het ene schip heeft halverwege schade opgelopen, het andere schip op de kop.

Het ongeval wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat en politie.