Gemeenteraad Zwijndrecht maakt zich zorgen over veiligheid rangeerterrein Kijfhoek

De Zwijndrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. In juni botste een platte wagon op een met styreen beladen ketelwagon. Donderdag werd een besloten raadsvergadering ingelast, waar ProRail bij aanwezig was.

ProRail heeft onderzocht hoe de botsing kon gebeuren. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek van ProRail bleek dat de werkbeveiliger vergeten was een wissel om te zetten, toen hij een platte kar op het spoor plaatste. Ondanks de antwoorden van ProRail en de aangekondigde maatregelen , heeft de gemeenteraad in Zwijndrecht nog veel vragen over de veiligheidscultuur op het rangeerterrein en het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De raad wil dat ProRail regelmatig communiceert naar de samenleving wat ze aan het doen zijn. ProRail heeft excuses aangeboden en toegelicht hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Verder onderzoek van ProRail moet meer duidelijkheid geven, de resultaten daarvan komen na de zomer. De gemeenteraad wil dat de onderzoeken zich niet alleen moeten richten op de techniek. De manier van alarmeren en communiceren moet ook een plek krijgen in de onderzoeken. De Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio nemen deel aan het onderzoek van ProRail.