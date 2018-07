Deel dit artikel:











Historisch schip in Rotterdamse Veerhaven gezonken Foto: MediaTV

In de Veerhaven in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een historisch zeilschip gezonken. Waardoor het schip is gezonken, is nog niet duidelijk.

Het schip lag afgemeerd. Toen de brandweer eraan kwam, was het schip al gezonken. Er vielen geen gewonden, niemand was aan boord van het schip. De Veerhaven is de thuishaven voor zogeheten zeegaand maritiem erfgoed. Het zijn vaak bijzondere klassieke schepen, die meestal in particulier bezit zijn. Ook worden ze vaak gebruikt als varend woonschip. Sommige schepen worden ook ingezet voor zeiltochten, evenementen of partijen.