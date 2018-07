Deel dit artikel:











Met de Martelaren van Gorcum volharden in gebed

In Brielle is zaterdag de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Het thema dit jaar is 'Volharden in het gebed'.

Om 11:00 uur begon een eucharistieviering onder leiding van de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende. Zaterdagmiddag is er een rozekransgebed en wordt de Kruisweg gelopen. Daarna is er een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen. De Martelaren van Gorcum waren negentien katholieke geestelijken die in 1572 door de watergeuzen werden vermoord omdat ze weigerden afstand te doen van hun katholieke geloof. “Bidden is precies wat die negentien mannen, die we nu kennen als de Martelaren van Gorcum, deden in afwachting van hun lot”, legt pastoor Jack Glas over het thema 'Volharden in het gebed' uit. De geestelijken worden ieder jaar herdacht tijdens de Nationale Bedevaart in de Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum. Die kerk werd gebouwd op de plek van de moord.