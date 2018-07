Deel dit artikel:











Politiek010: Eerdmans is trots op boycot De elf stoelen van Leefbaar bleven leeg tijdens debat over coalitieakkoord

In de nieuwe aflevering van Politiek010 maken we kennis met het nieuwe Rotterdamse college. Bij die installatie op donderdag was de fractie van Leefbaar Rotterdam niet aanwezig. "Ik ben daar trots op", zegt fractievoorzitter Joost Eerdmans in Politiek010.

Hij gaat daarover in gesprek met Stephan van Baarle van Denk. Namens die fractie trok raadslid Tunahan Kuzu stevig van leer tegen het college in het debat over het coalitieakkoord. "Maar u kwam niet naar uw werk", zegt Van Baarle tegen Eerdmans. "Terwijl je in de campagne zei dat jongeren met een migratieachtergrond niet gemotiveerd zijn en niet willen werken. En dan kom je zelf niet op je werk." "Maar wij zijn geschoffeerd en genegeerd als grootste partij van Rotterdam", reageert Eerdmans. "Wij hebben een punt gemaakt en daar ben ik trots op." Bonte

In de uitzending zien we verder Arno Bonte bij zijn eerste klus als wethouder en tientallen moties van 50Plus. Bekijk alle afleveringen van Politiek010 hier.