Gaslekkage bij tankstation Rotterdam-Zuid

In een tankstation in Rotterdam-Zuid heeft zaterdagochtend aardgas gelekt. De installatie waaruit het gas lekte, kon op afstand worden afgesloten. Een monteur is aanwezig om het lek te dichten. Het tankstation blijft voorlopig dicht.

Korte tijd was er explosiegevaar in het tankstation van Argos aan de Colosseumweg. Het aardgas dat weglekte, staat bekend als CNG (Compressed Natural Gas). Het is zeer brandbaar. Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van het lek.

De brandweer was aanwezig om het gebied rondom het tankstation af te zetten. In de omgeving waren de Colosseumweg, de Molenvliet, de Beukendaal en de Groenezoom zo'n anderhalf uur volledig afgesloten. Ook het openbaar vervoer was gestremd.

De brandweer heeft metingen gedaan en de omgeving voor het verkeer weer vrijgegeven. Het openbaar vervoer moet nog even wachten voor het weer kan gaan rijden.