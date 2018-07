Vijftig graden in seniorenflat: 'Gran Canaria was beter uit te houden'

Bewoners van de Prinsenwiek in Rotterdam-Alexander zitten er warmpjes bij deze zomer. De seniorenflat heeft een centrale blokverwarming en blijft - tot ergernis van de bewoners - gewoon doordraaien.

Dat houdt in dat buizen met warm water dat warme water blijven rondpompen. In de berging is het rond de 50 graden en ook de vloer wordt opgewarmd, omdat de buizen niet geïsoleerd zijn.

"We zijn net terug van een weekje Gran Canaria en daar was het beter uit te houden dan hier in onze eigen woning", zegt Hennie de Vogel die zich heeft opgeworpen als 'warmtebestrijder'.

Ze snapt niet dat het merendeel van de 234 bewoners ventilatoren moet aanschaffen, omdat een handjevol bewoners het koud hebben. "Moeten zoveel mensen dan ventilatoren en airco's aanschaffen? Want dat is belastend voor het milieu. Ook de verwarming die niet gebruikt wordt en al die koeling verbruikt ook elektriciteit."

Humanitas

"We hebben gevraagd aan Humanitas Huisvesting of dit uit gezet kan worden. Dat willen ze niet. Sterker nog. Elke keer dat de temperatuur in de nacht onder de 18,9 graden daalt, gaat de verwarming aan in de hele flat."

Volgens Humanitas moet het systeem aan blijven omdat bewoners recht hebben op warmte.

"Ik vind dat je dan ook recht hebt op koelte", zegt Hennie.

"Ik ben het ermee eens dat mensen een beroep moeten kunnen doen op warmte, maar in deze periode heb je geen warmte nodig", besluit Hennie die haar woning tijdens deze warme dagen met vier ventilatoren probeert af te koelen.

