De vragen van 7 juli 2018

Peter Bakker:Waarom wordt het eiland het Noordereiland genoemd? Dit eiland, ontstaan na het doorgraven van de Noorderhaven en dus het Noordereiland genoemd, ligt midden in de Maas. Een hypothese zou kunnen zijn dat, vanuit IJsselmonde gezien, dit voormalige deel van het eiland Feijenoord, ten noorden van IJsselmonde lag. Kunnen jullie mij vertellen hoe de naam Noordereiland/Noorderhaven is ontstaan?

In de jaren zestig was er een kinderprogramma met een haan, die aan het eind van het programma de zin "ik ben de vriend van iedereen, tralalala" uitsprak. Hoe heet dit programma?Ik was net aan het facetimen met mijn zoon in Australië. Hoe kan het dat zijn hond totaal geen enkele reactie geeft op mijn stem?Wat is de Sint Vitusdans?

Waarom wordt het niet verplicht gesteld voor schepen een een constructie te installeren, dat als ze zich lek varen, de olie kan worden opgevangen? Om een ramp te voorkomen?

Hoe kan het dat een pond Geleisuiker net zo duur is als een kilo?

Hoe komt het dat we zoveel Franse woorden in onze taal hebben?

Waarom kleuren roze hortensia’s na verloop van tijd blauw?Waar zijn die cookies op je computer eigenlijk voor?Waarom eten konijnen alle bloemen op begraafplaatsen op, maar laten ze de lelies staan?Bij een blessure door een andere speler moet de speler met de blessure vaak het veld uit, maar de dader niet. Dan is het dus 10 tegen 11. Waarom mag de ‘dader’ dan blijven staan? Dat benadeelt toch de ploeg met de blessure?Op station Wilhelminaplein springt kort voor het aankomen van een metro een rij lampen aan het plafond aan. Waarom is dit?