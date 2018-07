Mogelijk vierde slachtoffer insulinemoorden

De Rotterdamse verpleger Rahiied A.(22) wordt mogelijk van een vierde insulinemoord verdacht. Het gaat om een vrouw uit Ridderkerk.

Advocaat Frank Hamers staat de nabestaanden van de vrouw bij. “Haar dochter heeft afgelopen week een gesprek gehad met het OM. Dat was in verband met een zitting op vrijdag. Tot mijn verbazing is daar niets over dit nieuwe geval gezegd.”

Vrijdag maakte justitie bekend dat het onderzoek naar de insulinemoorden eind september wordt afgerond. Dan wordt duidelijk aan hoeveel moorden en pogingen daartoe Rahiied wordt gekoppeld.

Vrijdag zei justitie nog dat de Rotterdammer vooralsnog van drie moorden wordt verdacht en twee pogingen. Ook zijn advocaat, Robbert van Haneghem, zei toen dat hem geen andere gevallen bekend waren. Advocaat Hamers: “Ik heb de officier van justitie nu om duidelijkheid gevraagd: hoeveel zaken staan er op dit moment op de dagvaarding?”

De zaak van de insulinemoorden begon met een bewoonster van Humanitas-tehuis De Wetering in Rotterdam, die een te hoge dosis van het spul in september 2016 overleefde. Haar familie besloot in januari 2017 een melding te doen, in juni gevolgd door een aangifte. Toen er een tweede verdacht geval bijkwam, besloot justitie een groot onderzoek te starten.

Rahiied A. zit sinds november 2017 vast. In totaal worden 15 zaken bekeken, waarvan er zeven met dodelijke afloop waren. De verdachte heeft in drie gevallen bekend dat hij teveel insuline heeft toegediend. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk.