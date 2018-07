Doelman Bergsen weg bij FC Dordrecht

Menno Bergsen gaat FC Dordrecht verlaten. De achttienjarige doelman vertrekt naar FC Eindhoven, waar hij een contract heeft getekend voor twee jaar met een optie voor nog één jaar.

Afgelopen seizoen maakte Bergsen zijn debuut bij De Schapenkoppen tijdens de play-offs om promotie naar de eredivisie. Hij maakte vooral indruk in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur, waar de keeper een belangrijk aandeel had in de miraculeuze 1-4 ontsnapping.

FC Eindhoven eindigde afgelopen seizoen in de eerste divisie op de twaalfde plaats, één plek boven FC Dordrecht.