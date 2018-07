Deel dit artikel:











Automobilist rijdt bewust in op man; Dordtenaar opgepakt voor mishandeling bestuurder Politie Archief Foto: Thijs Kern

En man uit Dordrecht is opgepakt in Eindhoven, omdat hij een man zou hebben mishandeld die bewust op iemand was ingereden. Die mishandeling was vorige week vrijdag al, maar is door de politie deze week pas naar buiten gebracht.

Volgens de politie was er vorige week vrijdag iets voor zes uur in de ochtend een ruzie op het plein voor het Centraal Station van Eindhoven. Daar vonden agenten een man met gebroken ribben en verwondingen aan zijn knie. De bestuurder zou daarna zijn aangevallen door omstanders. De bestuurder van de auto, een 37-jairge man uit Eindhoven is voor poging doodslag opgepakt. De Dordtenaar en een man uit Geldorp werden opgepakt op verdenking van mishandeling van de bestuurder van de auto. De automobilist had verwondingen in zijn gezicht. De man uit Dordrecht is na verhoor weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.