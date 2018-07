De ijzertijdkano tegen een moderne kano in Vlaardingen. Wie wint?

Waren de mensen in de ijzertijd in onze regio hun tijd ver vooruit? Die vraag stond centraal bij een hele bijzondere race, vanmiddag in Vlaardingen. Daar nam de replica van de 'ijzertijdkano' het in een praktijktest op tegen een moderne tegenhanger.

"Hij sneed mooi in het water en was erg wendbaar", begint archeoloog Jeroen ter Brugge, "maar heel snel is'ie toch niet."

De race bestond uit twee manches. In de eerste manche namen vrijwilligers van het educatief archeologisch erf het in de replica van de ijzertijdkano het op tegen leden van de roeivereniging Natsec.

"Het was een kansloze strijd voor de ijzertijdkano", verzucht Ter Brugge. "Hopeloos verloren. Maar je neemt het dan op tegen een heel stel ervaren roeiers. Dus dan is er nog de tweede manche."

In de tweede race werden de roeiers omgewisseld. Zelfs met de betere roeiers kon de ijzertijdkano niet winnen. "Maar het was in ieder geval een stuk spannender", gaat Ter Brugge verder. "Ik zal niet zeggen dat het een nek-aan-nekrace was, maar het was in ieder geval iets spannender."

Reeks proeven

De race tegen de roeivereniging was de laatste in een serie praktijkproeven. Tijdens de proeven is gekeken naar de stabiliteit van de ijzertijdkano, de waterverplaatsing en de wendbaarheid. De resultaten van de vaarexperimenten worden volgend jaar gepubliceerd.

"Ik zal eerlijk toegeven dat ik het wel leuk had gevonden als de ijzertijdkano een race had gewonnen", zegt Ter Brugge. "Maar hieruit blijkt toch wel dat elk tijdperk weer iets nieuws brengt aan de ontwikkeling. En dan spelen natuurlijk ook factoren als materialen een rol. Maar ik ben niet ontevreden over hoe de ijzertijdkano zich geweerd heeft."

De ijzertijdkano werd in 2005 in Vlaardingen gevonden. Het origineel ligt in het Museum Vlaardingen. Studenten van de Universiteit Leiden maakten daarna in de Broekpolder de replica die vandaag te water ging.