Dagtoeristen zorgen voor vertraging met Fast Ferry

Het mooie weer zorgt voor fikse vertragingen bij de Fast Ferry van en naar Hoek van Holland. De RET spreekt over een vertraging van drie kwartier.

"Het is gewoon heel druk", zegt een woordvoerder van de RET. "Er is niks kapot of zoiets dergelijks. Door het mooie weer hebben veel mensen de keuze gemaakt om de Fast Ferry te pakken"

De Fast Ferry vaart tussen Rotterdam en meerdere locaties zoals de Landtong Rozenburg, de Pistoolhaven en de Maasvlakte.