Neptunus met gemak langs rivaal Amsterdam Pirates Curaçao Neptunus (archieffoto)

Curaçao Neptunus heeft zaterdag de koppositie in de hoofdklasse terug veroverd. De Rotterdammers deden dat in eigen huis na een geweldige 8-0 overwinning tegen rivaal L&D Amsterdam Pirates, die de eerste plaats nu over moet laten aan de ploeg van coach Ronald Jaarsma.

In de derde inning scoorde Neptunus de eerste vier punten (4-0). Tijdens de daaropvolgende twee inning brachten Gregory Muller en Dwayne Kemp de stand naar 6-0. Gedurende de zesde inning maakten Benjamin Dille en Kemp de overige twee punten (8-0). Na 29 wedstrijden is Neptunus koploper met 48 punten. Amsterdam Pirates staan tweede met een punt en een duel minder. Zondag komen beide teams elkaar weer tegen in Amsterdam.