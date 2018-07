Moeizame overwinning Feyenoord tegen Zeeuws Elftal

Feyenoord heeft zaterdag het tweede oefenduel van het seizoen in een zege omgezet. De Rotterdammers hadden het niet makkelijk tegen het Zeeuws Elftal, maar de bekerwinnaar kon op Sportpark Veerse Poort in Middelburg uiteindelijk met 2-0 winnen.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst kwam in de tweede minuut van de wedstrijd goed weg, nadat het Zeeuws Elftal slordig balverlies van Yassin Ayoub bijna afstrafte. Bart Deprez kon niet profiteren van deze buitenkans. Feyenoord creëerde met moeite kansen en speelde in de eerste helft niet sterk tegen de stugge Zeeuwen. De ruststand was 0-0.

Na de thee kwam Feyenoord beter voor de dag. In de 54e minuut opende Dylan Vente namens de Rotterdamse club de score (0-1). Vier minuten na dit openingsdoelpunt was het Zeeuws Elftal dichtbij de gelijkmaker, maar Mart de Kroo schoot op de lat. Sam Larsson zette net na het uur uit een vrije trap de 0-2 op het scorebord.

Maandag vertrekt Feyenoord op trainingskamp naar Zwitserland en zal de club oefenen tegen BSC Young Boys (11 juli) en FC Basel (13 juli).

Zeeuws Elftal - Feyenoord 0-2 (0-0)

54' 0-1 Dylan Vente

62' 0-2 Sam Larsson

Opstelling Feyenoord in de eerste helft: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Geertruida, Malacia; Wehrmann, Kökcü, Ayoub; Berghuis, Van Persie, Boëtius

Opstelling Feyenoord in de tweede helft): Bijlow; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; El Bouchataoui, Toornstra, Vilhena; El Hankouri, Vente, Larsson