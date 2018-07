Oudste veteraan (105) wél op lokale Veteranendag in Vlaardingen

De oudste veteraan van Nederland, André du Pon (105), moest de landelijke Veteranendag aan zich voorbij laten gaan. Maar zaterdag in Vlaardingen kreeg hij een herkansing.

Artsen hadden Du Pon afgeraden om naar de landelijke viering te gaan. En ook het bezoek aan de plaatselijke Veteranendag ging niet vanzelf. Maar dankzij familieleden en Stichting Ambulance Wens kon hij toch in de Grote Kerk in Vlaardingen zijn. Op een brancard weliswaar, maar hij was aanwezig.

Du Pon heeft in de Tweede Wereldoorlog gevochten op de Grebbelinie, ten oosten van Utrecht. Het is samen met Dordrecht, Rotterdam en de Afsluitdijk één van de plaatsen in Nederland waar in de meidagen van 1940 het zwaarst gevochten is.

De oudste veteraan van Nederland werd vlak voor Koningsdag nog onderscheiden als lid van de Orde van Oranje Nassau. Hij was tot zijn 100ste nog actief als vrijwilliger voor de schuldhulpverlening. Ook kreeg hij het Mobilisatie Oorlogskruis