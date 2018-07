Deel dit artikel:











Van der Mark net buiten podium in San Marino Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michael van der Mark is zaterdag in de zeventiende race van het WK Superbike vierde geworden. De Rotterdamse motorcoureur begon op het circuit van Misano in San Marino vanaf de elfde plaats en rukte tijdens de race steeds verder op naar voren.

Jonathan Rea uit Groot-Brittannië won al voor de negende keer dit seizoen. Van der Mark behield de derde plek in de tussenstand. Rea blijft koploper. Zondag is er weer een race in San Marino. Van der Mark start dan op zijn Yamaha van poleposition.