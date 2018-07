Orlando Boldewijn herdacht met stille tocht in Ypenburg

Bloemen voor Orlando Boldewijn bij de plek waar de zeventienjarige jongen in het water gevonden is. De politie tast nog in het duister over de omstandigheden rond zijn dood. Foto: Rob Engelaar (ANP)

Ruim honderd mensen hebben meegelopen met de stille tocht voor de omgekomen Rotterdammer Orlando Boldewijn (17). Hij werd gedood na een afspraakje via de homo-app Grindr in de Haagse wijk Ypenburg.

De herdenking was vlakbij de plek waar het lichaam van Boldewijn werd gevonden. Een vriendin zei in een toespraak dat de dood van Boldewijn een waarschuwing is voor anderen.

"Ik heb een boodschap voor alle jongeren onder de twintig: ga zo snel mogelijk weg van Grindr. Want wat Orlando is overkomen mag niet nog een keer gebeuren. Grindr is niet voor jullie. Wacht tot jullie zijn opgewassen tegen die viespeuken."

In verband met de dood van Orlando is een 27-jarige man, met wie hij had afgesproken, opgepakt. Wat er nu precies is gebeurd met het slachtoffer is nog altijd niet duidelijk.