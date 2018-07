Ruime zege voor Sparta tegen VOC

Sparta heeft zaterdag zonder al te veel moeite eersteklasser VOC verslagen. De Kasteelclub haalde in Hillegersberg de dubbele cijfers en won uiteindelijk met 10-1.

In de eerste helft scoorden Thomas Verhaar, Halil Dervisoglu (2x), Lars Veldwijk (2x) en Bradley Martis namens Sparta. Bij VOC was Jeroen Straetemans de doelpuntemaker. De ruststand van dit oefenduel was 1-6.

Trainer Henk Fraser stuurde in de tweede helft een heel nieuw team het veld in. Ragnar Ache was één van de invallers en produceerde een hattrick. Mohamed Rayhi schoot vijf minuten voor tijd de tiende treffer van Sparta binnen (1-10).

Sparta Rotterdam gaat van 9 tot 15 juli in het Noord-Brabantse Leende op trainingskamp. Zaterdag 14 juli oefent de ploeg op Sportpark De Gangelrijzen in Sint Willebrord tegen NAC Breda.

Aanstaande maandag is in Sportclub Rijnmond een uitgebreide reportage te zien over VOC-Sparta. De uitzending begint om 17:13 uur op TV Rijnmond en wordt vervolgens ieder uur herhaald.