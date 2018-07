De hulpdiensten hebben zaterdagavond bij het Brielsemeer een vrouw gereanimeerd. Ze was even daarvoor het water ingegaan en kwam niet meer boven.

De vrouw is uit het water gehaald. Of ze door omstanders of door de hulpdiensten aan de kant is gebracht is niet duidelijk.

Een traumahelikopter is ook naar het Brielsemeer gevlogen om te assisteren. De vrouw is met een hartslag overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.