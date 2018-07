Deel dit artikel:











FC Dordrecht met monsterscore voorbij Schouws Elftal Het logo van FC Dordrecht

FC Dordrecht kon zaterdag het telraam erbij pakken. Het Schouws Elftal werd op Sportpark Van Zuijen in Burgh-Haamstede met maar liefst 14-1 over de knie gelegd. Dit was de tweede oefenwedstrijd van de ploeg van trainer Gérard de Nooijer.

Omran Haydary, Ousama Zamouri (3x) en Siebe Schets maakten de eerste vijf treffers van FC Dordrecht, dat met 5-0 de rust in ging. In de tweede helft werden de Dordtse goals gescoord door Schets (3x), Haydary (3x), Savvas Mourgos en Abdelghani el Bachir. Verder maakte het Schouws Elftal een eigen goal. Sven Heijboer redde voor het Schouws Elftal de eer met een treffer. Volgende week zaterdag oefent FC Dordrecht in het Frans Heesen Stadion tegen competitiegenoot TOP Oss. Alkan Ondertussen heeft Erol Alkan, die de vorige twee seizoenen voor FC Dordrecht speelde, een nieuwe club gevonden. De verdediger heeft getekend bij de Bulgaarse club Beroe Stara Zagora.