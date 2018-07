Van Bronckhorst niet blij met 'twee gezichten' van Feyenoord

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zag dat zijn ploeg een moeizame wedstrijd speelde tegen het Zeeuws Elftal. De Rotterdammers wonnen in Middelburg met 2-0, maar de oefenmeester zag ook dat zijn ploeg niet sterk voor de dag kwam.

"In de eerste helft waren we slordig en gingen we te veel met de bal lopen. Er was geen dynamiek en baltempo", licht Van Bronckhorst toe, die na de rust een ander Feyenoord zag. "In de tweede helft was er meer dynamiek. Je scoort twee keer, maar dat aantal doelpunten kon meer zijn. We lieten twee gezichten zien vandaag en dat kan niet."

Transfers

Van Bronckhorst geeft toe dat Feyenoord hard bezig is om Jordy Clasie terug te halen: "De verwachting is dat Karim El Ahmadi weg zal gaan. We hebben een aantal opties in ons hoofd. Martin van Geel is er hard mee bezig."

Wat Van Bronckhorst nog meer te vertellen had na Zeeuws Elftal-Feyenoord (0-2), zie je in het bovenstaande interview met Dirk Beers.