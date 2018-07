Deel dit artikel:











Stellendamse vissers uiten zorgen tijdens Vlaggetjesdag Vlaggetjesdag Stellendam

Vlaggetjesdag in Stellendam heeft dit jaar meer dan drieduizend bezoekers getrokken. Dat schat de organisatie in. Het evenement in de Binnenhaven draait volledig om de visserij en de Goereese vloot. Het feestje had wel een serieuze noot doordat vissers zich zorgen maken over de toekomst.

Een mogelijk verbod op de pulsvisserij , de Brexit, strengere regelgeving rondom bijvangst en het dichtslibben van de vaargeul bij Stellendam. Het zijn voorbeelden van de grote uitdagingen waar de vissers op dit moment mee te maken hebben. In Stellendam zien ze de vloot kleiner worden. “Toen ik begon 29 jaar geleden waren we met vijftig. En nu zijn er nog 12 kotters over”, vertelt visser Ronnie Hameeteman van de GO44. “Maar ik vind dat er geen mooier beroep is dan visserman. Dus ik blijf hiermee doorgaan tot ik erbij neerval.” Tekst gaat verder onder de tweet:

Tijdens Vlaggetjesdag wordt het publiek volop geïnformeerd over de nieuwste technieken en wat er speelt in de visserij. “Het is goed om je verhaal te vertellen en te laten zien hoe goed we bezig zijn. Mensen kunnen dan vervolgens zelf beter een oordeel vellen”, aldus Yvet Lupgens van de organisatie. Vlaggetjesdag wordt niet ieder jaar georganiseerd. De laatste keer was drie jaar geleden. Hoogtepunt is de vlootschouw, waarbij alle viskotters een vaartocht over het Haringvliet maken.