Kampeerders Euromast terug op de grond

Een aantal kampeerders heeft afgelopen nacht wel op een heel bijzondere plek doorgebracht: zij hebben gekampeerd hangend aan de Euromast in Rotterdam. Een aantal tenten stond ook op de toren.

Zondagmorgen tussen 08:00 en 09:00 uur zijn de kampeerders door abseilers uit hun tent gehaald om beneden te ontbijten.

Camp the night

De kampeeractie was onderdeel van Camp the Night 2018, waarbij mensen op unieke plekken in Nederland konden kamperen. De Euromast was er daar een van.

Het Camp the Night festival wordt georganiseerd door Campspace, een soort AirBnB in de wereld van kamperen. Iedereen met een mooie tuin kan die aanbieden als kampeerplek, kampeerders kunnen dat dan weer boeken.

Hugo van Donselaar van Campspace zegt dat de tenten die op de Euromast geplaatst zijn stevige tenten zijn die ook gebruikt worden door bergbeklimmers.