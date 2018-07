Deel dit artikel:











Vissersboot redt vrouw uit water Nieuwe Maas

Een vrouw is zondag vroeg in de ochtend van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam gesprongen. Een toevallig passerende vissersboot kon haar bijtijds uit het water van de Nieuwe Maas redden.

Ze is aan land gebracht ter hoogte van restaurant Zalmhuis. De vrouw is daarna overgedragen aan ambulancepersoneel voor hulp. Daarbij was ze aanspreekbaar. Waarom ze van de brug afsprong, is onbekend.