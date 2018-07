Barendrechter en Rotterdammer aangehouden voor heling

Een 51-jarige Rotterdammer en 33-jarige Barendrechter bleken de auto waar ze in reden te hebben volgeladen met diverse gereedschappen én aantal gestolen spullen. De twee zijn aangehouden voor heling.

De politie zag de auto rijden over Nijverheidsweg in Hendrik-Ido-Ambacht. Het voertuig stond als vermist te boek en viel de agenten ook nog eens op omdat deze zwaarbeladen was.

Bij controle bleken de twee inzittenden geen goede verklaring te kunnen geven voor de spullen in de auto. De bestuurder had bovendien geen rijbewijs.