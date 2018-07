Feyenoord begonnen met terugkoop aandelen

Feyenoord is begonnen met het terugkopen van aandelen van de Vrienden van Feyenoord (VvF). De Rotterdamse club heeft al voor 3,5 miljoen euro ruim tien procent van de aandelen teruggekocht. De VvF bezat 49,9 procent van de aandelen en is de minderheidsaandeelhouder.

Deze investeerders hielpen Feyenoord uit de brand toen het in grote financiële problemen zat. Tussen 2010 en 2012 betaalden de VvF in totaal 32,5 miljoen euro aan de club uit Rotterdam-Zuid. Deze personen kregen op hun beurt weer aandelen in handen. In die tijd werd ook afgesproken dat Feyenoord de aandelen weer in fases terug zou kopen, wanneer het financieel weer beter zou gaan.

Jan de Jong, Algemeen Directeur van Feyenoord, kondigde de terugkoop van de aandelen al aan het begin van dit jaar aan. De verdere terugkoop wordt in de toekomst gefinancierd spelersverkopen en extra inkomsten bij kwalificatie voor de Europa League of de Champions League.