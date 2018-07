Deel dit artikel:











Honkbal en voetbal in Radio Rijnmond Sport Radio Rijnmond Sport

De Nederlandse honkbalklassieker Amsterdam Pirates-Neptunus staat deze zondag voor de derde keer deze week op het programma. Uiteraard is Radio Rijnmond Sport bij deze kraker in de hoofdklasse. Verder besteden we veel aandacht aan de voorbereidingen van de profclubs in onze regio op het nieuwe seizoen.

Radio Rijnmond Sport is van 14:00 uur tot 17:00 uur. Dennis Kranenburg presenteert de show. Sander Verrips is in Amsterdam om de wedstrijd van Neptunus te volgen. Naast honkbal en voetbal komen ook andere sporten aan bod.