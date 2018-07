'Colombiaanse aanvaller bijna van Feyenoord'

Feyenoord zou Luis Sinisterra bijna binnen hebben. Dat meldt Cesar Augusto Londoño, een Colombiaanse sportjournalist, op Twitter.

De negentienjarige Sinisterra speelt voor de ploeg Once Caldas, die uitkomt op het hoogste niveau van Colombia. Volgens Augusto Londoño tekent de rechtsbuiten een contract voor drie jaar bij de Rotterdammers en maakt de Nederlandse bekerwinnaar twee miljoen euro over.

Verder meldt de journalist dat Sinisterra alleen de medische keuring van Feyenoord nog moet doorkomen.

Sinisterra kwam dit seizoen twaalf keer uit in het eerste elftal van Once Caldas en scoorde daarin tweemaal. Hij is geen international van het Colombiaanse team.