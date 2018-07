Deel dit artikel:











Feyenoord neemt afstand van spandoek over Nouri Spelers van Feyenoord deden vorig seizoen een steunbetuiging aan Ajacied Abdelhak Nouri (Bron: Twitter Feyenoord)

Feyenoord heeft gereageerd op het gedrag van een aantal bezoekers bij de oefenwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het Zeeuws Elftal in Middelburg. Er werd een spandoek getoond dat gericht was aan Ajacied Abdelhak Nouri, die vorig jaar juli in elkaar zakte tijdens een oefenduel van Ajax.

Op het spandoek stond 'Nouri worden', waarna Feyenoord hierover vragen kreeg. De club heeft inmiddels gereageerd. "We hebben gisteren ter plaatse niet gehoord dat er liedjes over Nouri gezongen werden. Het doek heeft er kortstondig gehangen. Wat de bewuste tekst ('Nouri worden') precies behelst, is ons ook nog niet duidelijk. Maar laat glashelder zijn dat de club elke negatieve verwijzing naar Nouri’s vreselijke leed ronduit walgelijk vindt en ten zeerste verwerpt. We wensen Nouri, zijn familie en Ajax alleen maar alle sterkte toe en gaan ervan uit dat mensen zich in het vervolg onthouden van dit soort wanstaltige uitingen", is de reactie op de website van Feyenoord.