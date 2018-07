Deel dit artikel:











Grim nieuwe trainer van RKC Waalwijk Fred Grim (Bron: ANP - Robin van Lonkhuijsen)

Fred Grim is de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. De oud-doelman, die over twee periodes aan de slag was als assistent-coach van Sparta, tekent een contract voor twee jaar bij de Brabantse ploeg.

Grim is de opvolger van Rotterdammer Hans de Koning, die de tweede seizoenshelft van de Waalwijkers coachte. RKC begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen zonder hoofdtrainer. Het afgelopen halfjaar was Grim assistent-trainer bij Sparta. Hij zou in de race zijn geweest om vanaf deze zomer trainer van de Kasteelclub, maar de ploeg uit Rotterdam-West koos voor Henk Fraser.