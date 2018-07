Deel dit artikel:











Van der Mark tweede in Italië Michael van der Mark (Bron: ANP - Vincent Jannink)

Michael van der Mark heeft zondag opnieuw het podium in het WK Superbike. De Rotterdamse motorcourreur finishte in Misano als tweede. Alleen Jonathan Rea uit Groot-Brittannië was sneller. Zaterdag werd Van der Mark nog vierde op het circuit van San Marino.

Van der Mark startte in Italië van poleposition. Hij wist de koppositie lang vast te houden, maar tegen het einde van de race passeerde Rea hem. De Brit boekte al tien overwinningen en leidt het kampioenschap met een straatlengte voorsprong. In het klassement handhaaft Van der Mark zich op de derde plaats.