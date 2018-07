Contractloze voetballers op zoek naar een club: 'Trainen zwaar en pittig'

Team VVCS (in het blauw) tegen Stichting Goal Sportsmanagement (in het oranje)

De profclubs in onze regio zijn momenteel in voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen, maar er is een aantal spelers dat nu geen club heeft. Deze voetballers zitten echter niet stil, want met Team VVCS (Vereniging van Contractspelers) proberen deze clubloze profs een contract te verdienen.

Zondagmiddag oefende Team VVCS op het terrein van FC IJsselmonde tegen Goal Sportsmanagements, een stichting die jongeren door middel van sport ook op maatschappelijke gebied willen ontwikkelen. Spannend werd dit vriendschappelijke duel niet, want de contractloze voetballers wonnen met maar liefst 7-0.

'In Nederland ben je dan al een oude lul'

Bij Team VVCS speelde een aantal (oud-)regiogenoten mee, zoals Guy Ramos. De voormalig verdediger van FC Dordrecht voetbalde meer dan twee jaar geleden, vanwege een kruisbandblessure, zijn laatste wedstrijd in Zwitserland. Sindsdien zit hij zonder club.

Het zoeken naar een nieuwe club gaat moeizaam. "In Nederland ben je al vanaf je 28e een oude lul", zegt Ramos. Hij geeft geen voorkeur voor een binnenlandse of buitenlandse ploeg. "Ik wil gewoon voetballen en zelf kunnen bepalen wanneer ik een einde aan mijn carrière kan maken."

Ook Mawouna Amevor kwam bij Team VVCS in actie. De afgelopen twee jaar was de centrale verdediger actief bij FC Dordrecht, maar hij is nu transfervrij. Een langer verblijf bij de Schapenkoppen zat er niet voor hem in. "Als je aanvoerder bent, wordt je niet zomaar ernaast gezet", blikt Amevor terug. Momenteel is er nog geen club concreet voor Amevor: "Ik houd alles open."

'Trainen zwaarder dan sommige teams in Keuken Kampioen Divisie'

John van Loen coacht Team VVCS. De voormalig speler van Feyenoord is eveneens op zoek naar een nieuwe club. Sinds zijn terugkeer uit China als technisch directeur zit hij zonder ploeg. "Ik wil graag hoofdtrainer, assistent-trainer of hoofd jeugdopleidingen willen worden."

Sommige spelers hebben een aantal maanden geen bal meer aangeraakt, aldus Van Loen. "We trainen pittig. Misschien wel zwaarder dan een aantal teams in de Keuken Kampioen Divisie."

Stichting Goal Sportsmanagement

Niet alleen de contractloze profvoetballers, maar ook de spelers van Stichting Goal konden zich in de kijker spelen van scouts. Mark Smeding coachte deze voetballers tegen Team VVCS: "We proberen deze voetballers zich maatschappelijk te laten ontwikkelen, door middel van voetbal. Met een baan of opleiding. Zo zijn deze jongens bij elkaar gekomen."

Voetbal bindt, is de visie van de stichting. Daarmee hoopt die de jongeren een steuntje in de juiste richting te geven. Het is voor Smeding lastig om het niveau van deze voetballers in te schatten: "Ze spelen niet vaak met elkaar. Maar gemiddeld spelen deze jongens in de tweede klasse."

Luister hierboven naar de gesprekken met Amevor, Van Loen, Ramos en Smeding.