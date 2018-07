Deel dit artikel:











Dronken man moet rijbewijs inleveren in Sliedrecht Foto: Remko de Waal (ANP)

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijt geraakt in Sliedrecht. Hij had te veel gedronken.

Agenten kregen de automobilist in de smiezen, omdat hij zonder licht rondreed op het Burgemeester Winklerplein. Toen ze hem aanhielden, lieten ze hem blazen en daaruit bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken. De beginnend bestuurder had vier keer meer alcohol op dan is toegestaan.