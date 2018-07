Deel dit artikel:











Derde zege op rij tegen rivaal voor Neptunus Neptunus-Amsterdam Pirates

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zondag in de hoofdklasse voor de derde keer in een week tijd L&D Amsterdam Pirates verslagen. Het team van coach Ronald Jaarsma won in Amsterdam met 3-2, waardoor de Rotterdammers konden uitlopen op de ranglijst.

Tijdens de eerste inning scoorden beide teams een punt. Namens Neptunus opende Benjamin Dille de score. Gedurende de slagbeurt van de Pirates maakte Remco Draijer gelijk (1-1). IN de vijf daaropvolgende innings bleef de stand gelijk, maar tijdens de zevende inning pakten de Rotterdammers weer de voorsprong. Jochem Koedijk sloeg zijn eerste homerun ooit in de hoofdklasse, waardoor de stand 1-2 werd. Alsof het niet genoeg was, bezorgde Gianison Boekhoudt een inning later Neptunus wederom een homerun (1-3). Tijdens de achtste slagbeurt van de Pirates deed Mikey de la Cruz nog iets terug (2-3), maar de zege kwam voor de Rotterdamse honkbalformatie niet meer in gevaar. Neptunus is na dertig wedstrijden koploper in de hoofdklasse met vijftig punten. Amsterdam Pirates staat op de tweede plaats met 47 punten uit 29 duels.