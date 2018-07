Deel dit artikel:











Cricket: Excelsior '20 onderuit, Punjab sterkste in derby cricket

De cricketers van Excelsior '20 hebben zondag in de topklasse tegen Dosti een nederlaag geleden. De Schiedamse ploeg kende een slechte middag, want het team was all out bij 81 runs. De Amsterdamse bezoekers gingen daar gemakkelijk overheen met 82 runs (4 out).

Het is de tweede nederlaag op rij voor Excelsior '20. Vorige week konden de Schiedammers niet winnen van VRA. Excelsior '20 bevindt zich onderaan het linkerrijtje. De cricketderby tussen Sparta en Punjab is geëindigd in een Rotterdamse zege. Punjab, nog wel hekkensluiter met vier punten uit twaalf wedstrijden, won op bezoek in Capelle aan den IJssel met tien wickets (148 runs, 0 out). Sparta was all out bij 147 runs. De Capellenaren staan na twaalf confrontaties vierde met veertien punten.