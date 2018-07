Politie haalt overlastgevende jongeren uit het water

De zeehavenpolitie heeft een stel jongeren uit het water gevist in Rotterdam. Ze waren aan het zwemmen op een plek waar het niet mocht.

De jongens sprongen vanaf een hek het water in waar alleen scheepvaartverkeer mag komen. Binnenvaartschippers schakelden de politie in, omdat ze last hadden van de zwemmers.

"Gevaarlijk en verboden", schrijft de zeehavenpolitie op Twitter. De jongens kwamen er met een waarschuwing vanaf.

Het is onduidelijk waar de jongeren precies het water ingingen.