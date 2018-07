Slangenarend duikt op in de Biesbosch

In de Biesbosch is zondag een slangenarend gespot. De vogel wordt niet zo vaak gezien in het natuurgebied. Dit is de derde of vierde keer. "Bizar! Wat een knaller!", zegt boswachter Thomas van der Es enthousiast op Twitter.

De vogel is gezien boven de Noordwaard Polder aan de Brabantse kant van de Biesbosch. Hij vliegt volgens Van der Es in de buurt van het nest van de visarenden.

"Ik had al ooit een slangenarend gezien in de Biesbosch. Die vloog toen hard door. Deze vogel hangt al de hele dag ter plaatse in de Noordwaard", aldus de boswachter.

Volgens hem is het bijzonder dat de vogel in dit natuurgebied is gezien, omdat er helemaal geen slangen voorkomen in de Biesbosch. En dat is toch wat de slangenarend het liefst op de het menu heeft staan. "Zal wel een kikkertje meepikken", verwacht Van der Es.

De slangenarend komt tegenwoordig steeds vaker op bezoek in Nederland tijdens de zomer. De vogelsoort komt in Europa voornamelijk voor in het Middellandse Zeegebied op plekken waar slangen en reptielen leven.