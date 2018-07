Festivals in Rotterdam profiteren van goed weer

Metropolis viert dertigste verjaardag in Zuiderpark

Metropolis viert dertigste verjaardag in Zuiderpark

Muziek- en theaterliefhebbers konden dit weekend volop aan hun trekken komen in Rotterdam. Dankzij het lekkere weer trok menig bezoeker naar muziekevenement Metropolis en theaterfestival de Parade.

Het was een bijzondere editie voor het Metropolis Festival. In het Zuiderpark werd het 30-jarig bestaan van het gratis evenement gevierd.

Bands als The Prodigy, The Killers, Smashing Pumpkins en The Strokes traden hier op voor hun doorbraak bij het grote publiek. Ook dit jaar waren er weer veel optredens van veelbelovende bands zoals Alice Merton, Leafs, Petit Biscuit en Tamino.

Zonneschijn en ongedwongen sfeer



"Ik ben de afgelopen jaren hier een keer of drie, vier geweest. En zij is vandaag ontmaagd", grapt een vaste bezoeker over een vriendin die hij voor het eerst heeft meegenomen.

De bezoekers zijn het erover eens: het succes van Metropolis bestaat uit zonneschijn, mooie muziek, leuke mensen en een plek met een ongedwongen sfeer waar iedereen zijn eigen ding kan doen.

"En het is gratis, dat helpt ook wel mee", zegt een van de aanwezigen. Een buurtbewoner komt ook, ondanks dat het merendeel van de optredens niet zijn muziek is. "Twee keer rollen en ik ben er."

Rondreizend festival



Het Museumpark in Rotterdam was afgelopen week het toneel van de Parade. Onder meer Jules Deelder, Hadewych Minis en de man achter de filmpjes van Lucky TV, Sander van de Pavert, gaven acte de présence.

De Parade beleefde zondag zijn laatste dag in Rotterdam. Het rondreizende theaterfestival trekt komende weken langs Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen naar de Parade en het Metropolis Festival zijn gegaan. De organisatie van Metropolis rekende in elk geval op zo'n 30 duizend bezoekers.